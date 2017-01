Der Gold- Preis gerät unter Druck! (Barrick Gold, Yamana Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

aufpassen mussten sich in der letzten Woche sicher die Anleger von Gold. Hier war zu lesen, dass, der Goldpreis sich in den vergangenen zwei Wochen nicht nur mit Hilfe eines schwächeren US-Dollars erholt hat, sondern auch mit der Ungewissheit über den Ausgang bei den Brexit-Verhandlungen. Jetzt stellt sich die Frage, ob weiterhin die Luft angehalten werden muss oder ob hier bald wieder aufgeatmet werden kann.

Goldpreiserholung! In den vergangenen Wochen hat sich der Goldpreis nicht nur wegen eines schwächeren US-Dollars, sondern auch mit der Ungewissheit über den Ausgang bei den Brexit-Verhandlungen erholt. Das britische Pfund hatte im Zuge dessen deutlich nachgegeben und auch europäische Aktien wurden von den Sorgen überschattet, während der Goldpreis seine Stabilität oberhalb von 1.200 US-Dollar behauptete.

Die Erholung des Pfunds! Es war erstaunlich, dass das britische Pfund nach der Rede von Theresa May zu einer starken Erholung angesetzt und all die Verluste der letzten Tage innerhalb weniger Stunden wettgemacht hat. Zwar will man nicht in der EU verbleiben und bilaterale Handelsbeziehungen pflegen, doch das soll nicht Abschottung, sondern vielmehr eine eigenständige Ausrichtung auf den globalen Handel bedeuten.

Der Goldpreis kommt nun in Folge der Erleichterung an den Märkten ein wenig unter Druck. Doch kann er sich stabil halten? Wir bleiben für Sie dran.

