Gold-Preis: Zwei Gründe für die Stabilität!

Liebe Leser,

der Goldpreis hatte in der vergangenen Woche den erneuten Ausbruchsversuch aus dem zulaufenden großen Dreiecksmuster gestartet und schloss auf Wochenbasis deutlich über dem Ausbruchsniveau. Damit wurde der Ausbruch aus der rein markttechnischen Perspektive bestätigt. Es gibt zwei mögliche Gründe für einen stabilen Goldpreis. Zum einen das erhöhte Risiko, das von der aktuellen Nord-Korea Situation ausgeht, sowie die schwächer als erwarteten US-Inflationsdaten per Monat Juli. Diese haben den US-Dollar gegen Währungen, wie etwa den Euro, erneut geschwächt, da Marktteilnehmer damit fürs Erste einen weiteren Zinsschritt für unwahrscheinlich halten.

Sentiment verringert Short-Positionen

Das Sentiment am Terminmarkt bestätigte in der vergangenen Woche per Dienstag die Stabilität. Die Nettolong-Positionierung der großen Spekulanten wurde um 19.165 Kontrakte aufgebaut. Damit war es der dritte Aufbau infolge, der aber von einem extrem niedrigen Niveau von 60.138 Nettolong-Kontrakten ausging. Dieses Niveau wurde zuletzt im Februar 2016 erreicht. Per letzte Woche wurden 6.611 Long-Kontrakte aufgebaut und 12.554 Short-Kontrakte geschlossen. Der Aufbau ging also größtenteils auf die Auflösung von Short-Kontrakten zurück. Es ist wahrscheinlich, dass die Positionierung mit den nächsten Daten einen erneuten Aufbau zeigen wird.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.