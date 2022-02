Gold-Preis: Wie lange geht das jetzt noch so weiter?

Durch die Unterstützungslinie bei rund 1.600 USD wurde der vorherige Preisverlust aufgefangen. Das Vorzeichen der ADX-Linie änderte sich und sie begann zu steigen. Ein Zeichen auf den Trendwechsel, was die Anleger in Kaufstimmung brachte. Zusätzlich wurde auch die SMA 50-Linie nach oben durchbrochen, was für einen weiteren Kaufimpuls bei Gold sorgte.

Durch die immer höher schließenden Tiefpunkte bildet sich eine positiv geneigte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung