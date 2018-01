Gold, Öl und Euro: Erstens kommt es anders …

… und zweitens als man denkt! Kennen Sie diesen Spruch? Mir ging er dieser Tage wieder durch den Kopf, als ich mir die Prognosen der Banken angesehen habe. Diese übliche Glaskugel-Leserei ist schon immer etwas Besonderes, denn man weiß ja, dass ein Großteil der Analysen und Voraussagen falsch sein werden und dennoch hoffen viele, in der Vielzahl der Tipps den richtigen Treffer zu finden. Nur wie soll das möglich sein?

Ich schaue mir daher diese ganzen Prognosen unter einem anderen Gesichtspunkt an. Ich schaue, wo sich eventuell Potenziale für Überraschungen ergeben könnten. Und da fielen mir besonders die Aussagen über Gold, Erdöl und Euro auf. Im Gold trauen die Analysten dem Markt recht wenig zu. Und das war dann vielleicht auch schon der Grund, warum Gold in den letzten Tagen des Jahres ordentlich Gas geben konnte und sicherlich viele Marktteilnehmer überraschte. Das Maximum, was die Banken Gold zutrauen, sind Preise um 1420 USD, der Mittelwert liegt bei 1.311 USD. Aktuell liegen wir bei 1.318 USD, d.h. der Mittelwert ist schon überwunden!

Im Erdöl rechnen die Banken mit einem Mittel von 60 USD, das Maximum liegt bei 70 USD und das Minimum bei 55 USD. Der aktuelle Preis von Brentoil liegt aber schon bei 66 USD. Was wird wohl passieren, wenn Öl über 70 USD geht? Und zuletzt noch der Blick auf den Euro. Hier gingen die Banken von einem Mittelwert von 1,17 aus, wobei die Preise zum Jahresende schon bei über 1,20 notierten. Mittlerweile wurden sogar schon Werte größer als 1,21 erreicht. D.h. die Banken liegen hier jetzt schon einmal in der Masse komplett falsch. Als höchster Wert werden 1,25 erwartet.

Wenn alle etwas erwarten, dann wird dies in der Regel nicht eintreten. Dies hat schon Börsenlegende George Soros mit dem Begriff der Reflexivität erklärt. Ok, nicht so simpel wie ich hier, aber seine Aussage ist, dass selbst logische Dinge nicht eintreten können, wenn die Masse der Marktteilnehmer der Meinung ist, dass es so kommt, wie alle denken und wie es eben logisch erscheint.

Ich denke, wir steuern auf ein sehr spannendes Jahr 2018 zu, und ich freue mich, dieses mit Ihnen gemeinsam zu meistern.

Optionen-Experte und Trading-Coach Jens Rabe weiß:

Ein Beitrag von Jens Rabe.