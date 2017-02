Gold: Obacht! Spekulanten verringern Longpositionen (Barrick Gold, Yamana Gold, Kinross Gold, AngloGold Ashanti, Newmont Mining, Agnico-Eagle Mines, Gold Fields, Newcrest Mining, Burey Gold, Goldcorp, West Red Lake Gold, Amarillo Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "AngloGold Ashanti":

da wir nun den Commitments of Traders Report in unsere Analysen mit aufgenommen haben, schauen wir uns die wöchentlichen Daten des Reports im regelmäßigen Turnus an. Der CoT-Report beleuchtet die Positionen von großen Anlegern an den Terminbörsen. Sie werden per Definition zwar als Spekulanten bezeichnet, das aber nur um sie von der Gruppe der Produzenten abgrenzen zu können.

Beide Gruppen haben unterschiedliche Anlagepräferenzen. Während die normalen Anleger, hier Spekulanten, darauf aus sind, Preisunterschiede für den Gewinn zu nutzen, sichern die Produzenten ihre Preise ab und nehmen daher in der Regel die Gegenposition der Spekulanten ein. Wir fokussieren uns auf die Spekulanten, da diese Gruppe normalerweise Preistrends antreibt.

Seit Januar steigt die Nettolong-Position

Es ist unverkennbar, dass die Nettolong- Positionierung der Spekulanten (Long minus Short-Positionen) steigt. Das ist allerdings bei steigenden Goldpreisen nicht ungewöhnlich. Insofern bietet uns der CoT-Report auf den ersten Blick auch keinen echten Vorteil gegenüber dem Preis selbst. Er kann in diesem Fall nur bestätigend sein.

Wir werden daher eine andere Analysemethode anwenden, um einen etwas näheren Einblick zu haben. Wir schauen uns an, wann gravierende Anpassungen auf Wochenbasis stattgefunden haben. Werden Anpassungen mit einem Wert von über 10.000 Kontrakten verzeichnet, dann gilt das als relevant. Der letzte Report zeigt eine leichte Verringerung der Nettolong-Positionen von -2.006 Kontrakten. Längerfristig bleibt daher der Aufwärtstrend bei den Longs intakt. Er schwächte sich jedoch zuletzt leicht ab, was aus Anlegersicht im Auge zu behalten ist.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

