Gold: Neuausrichtung der US-Zinspolitik? Der Goldpreis könnte 2018 profitieren!

das FOMC-Protokoll, das am Mittwochabend veröffentlicht wurde, hatte sichtlich negative Auswirkungen auf den US-Dollar Kurs. Der US-Dollar Index fiel erneut unter den 200-Wochen-Durchschnitt. Ein fallender US-Dollar Kurs unterstützte somit den Goldpreis. Wie ich bereits im Bericht zuvor erläutert hatte, sind für den Goldpreis derzeit die wichtigsten Faktoren der US-Dollar-Kurs sowie die US-Geldpolitik. Das FOMC-Protokoll hatte Bedenken bezüglich der zukünftigen Zinsschritte in den USA geschürt.

Inflation ist ungewiss, somit auch der Kurs der Geldpolitik

Demnach soll das Thema verhaltene Inflation sehr stark diskutiert worden sein. Dabei ist nochmals klargeworden, dass man dieses Thema ernst nimmt und womöglich bei der Straffung der Geldpolitik Veränderungen in Betracht zieht, sollte sich die Lage nicht verbessern. Die FED-Präsidentin Jennet Yellen hatte sich bereits zuvor öffentlich dazu geäußert und zugegeben, dass sie den Grund für diese Entwicklung bei den Verbraucherpreisen nicht einschätzen könne.

Mehr Anzeichen einer weniger straffen Geldpolitik in 2018

Dieser Sichtweise wurde nun im FOMC-Protokoll nochmals Nachdruck verliehen. Das ändert an dem nächsten Zinsschritt, der im Dezember ansteht, zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht viel, doch für das folgende Jahr häufen sich nun immer mehr Anzeichen, dass die Prognosen wieder revidiert werden könnten. Neben der verhaltenen Inflation zählen dazu der Ausstieg Yellens aus der FED und die mögliche Ernennung von Gouverneuren, die ebenfalls eine lockere Geldpolitik befürworten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.