Gold Mountain gibt das Uplisting zur Börse Toronto (TSX) bekannt

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, 22. November 2021, Gold Mountain Mining Corp. („Gold Mountain“ oder „Unternehmen“) (TSX.V: GMTN) (OTCQB: GMTNF) (Frankfurt: 5XFA) hat heute bekanntgegeben, dass es die endgültige Genehmigung für die Notierung der Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) an der Toronto Stock Exchange („TSX“) erhalten hat. In Verbindung mit dieser Graduierung werden die Stammaktien, die derzeit an der TSX Venture Exchange („TSXV“) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung