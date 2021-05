Gold Line verkündet Abschluss des Winter-BoT-Programms auf Storjuktan und Blåbärliden

Quelle: IRW Press

Skyharbour Resources Ltd.

Vancouver, British Columbia, Kanada, 31. Mai 2021, Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL) (OTC: TLLZF) (das “Unternehmen”) veröffentlicht ein Explorationsupdate für die Goldprojekte Storjuktan und Blåbärliden im Mineralgürtel Gold Line in Nordzentralschweden, wo Base-of-Till ("BoT")-Proben (Proben ab der Basis des Geschiebemergels) weitere Goldanomalien in beiden Projekten abgrenzen.

Das Unternehmen hat rund 360 oberflächennahe Bohrlöcher der insgesamt 474 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung