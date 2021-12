Gold Line ernennt Gordon Keep in sein Advisory Board

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, Kanada – 16. Dezember 2021 – Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL; OTCQB: TLLZF) („Gold Line“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Gordon Keep, CEO von Fiore Management & Advisory Corp. in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Gordon Keep verfügt über umfangreiche Geschäftserfahrung im Investmentbanking und bei der Gründung börsennotierter Rohstoffunternehmen.



