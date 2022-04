Gold: In Lauerstellung!

Beim Goldpreis müssen Anleger sich wohl auf noch mehr Widerstand einstellen. So sprach die US-Notenbank Fed kürzlich sehr deutlich davon, die hohe Inflation unbedingt in den Griff bekommen zu wollen. Auch wenn es nicht explizit erwähnt wurde, so halten viele das für eine Bestätigung dafür, dass bei der nächsten Zinsrunde eine Erhöhung um 50 Basispunkte anstehen wird.

