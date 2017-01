Gold- Langsam aber sicher nach oben? (Barrick Gold, Yamana Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

der Goldpreis konnte in der vergangenen Woche über der relevanten Preiszone von 1.200 US-Dollar je Feinunze schließen. Dementsprechend behält er zu Beginn der aktuellen Woche zwar weiterhin seine Stabilität bei. So richtig nach oben will er aber auch nicht. Im Großen und Ganzen spiegelt die verhaltene Stabilität die Unsicherheit der Anleger über den weiteren Verlauf der US-Politik wider.

Besonders bemerkbar macht sich dieser Sachverhalt derzeit im Währungsmarkt, also dem US-Dollar-Index. Dieser fiel zunächst nach der Amtseinführung Trumps unter die relevante Zone von 100,50 Punkten, konnte sich im Laufe des Montages wieder stabilisieren, ehe er am Dienstag wieder Schwächetendenzen aufwies. Äußerst volatil gestaltet sich das Ganze also, weshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Goldpreis nicht wirklich weiß, wohin.

Minenwerte deutlich stabiler

In Anbetracht des schwachen US-Dollars am Montag gehörten Goldminen-Werte während der US-Session zu den klaren Gewinnern. Auch am Dienstag konnten sie ihre Stabilität deutlich ausbauen, zumindest was die Werte Barrick Gold und Newmont Mining anbetrifft. Beide Werte schafften es, aus ihrer seit August 2016 bestehenden Korrekturphase auszubrechen, und deuten somit die erwartete Stabilität im Goldpreis an.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

