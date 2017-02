Gold: Langfristig steigende Preise? (Barrick Gold, Yamana Gold, Kinross Gold, AngloGold Ashanti, Newmont Mining, Agnico-Eagle Mines, Gold Fields, Newcrest Mining, Burey Gold, Goldcorp, West Red Lake Gold, Amarillo Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "AngloGold Ashanti":

Lieber Leser,

der Goldpreis korreliert negativ zum US-Dollar, so heißt es in der Theorie. Schauen wir uns den Goldpreis im vergangenen Jahr an, dann wissen wir, dass der Goldpreis im ersten Halbjahr 2016 sich im Vergleich zum Zeitraum seit 2012 massiv erholen konnte. Der US-Dollar-Index korrigierte ab Ende 2015 bis Mai 2016 und setzte dann zum erneuten Anstieg an. Der Goldpreis setzte seine Erholung bzw. den neuen mittelfristigen Aufwärtstrend noch einige Zeit weiter fort, bevor er nach dem Brexit-Referendum so langsam ein Top ausgebildete und zu Beginn des vierten Quartals eingebrochen war.

Kurzfristig geringere negative Korrelation

Man kann daher zusammenfassend für das Jahr 2016 festhalten, dass der Goldpreis zwar im Allgemeinen wie gewohnt zum US-Dollar negativ korrelierte. Es kam jedoch aufgrund von politischen und geldpolitischen Einflüssen zum zeitlichen Versatz der engen Korrelation. Technisch betrachtet ist die Korrelation schwer zu fassen. Denn der eine Wert kann seitwärts fluktuieren, während der andere Wert bereits einen neuen Trend aufnimmt. So möglicherweise auch aktuell. Der langfristige Aufwärtstrend im US-Dollar-Index scheint intakt zu sein, doch der Goldpreis nimmt erneut Anlauf in Fahrtrichtung aufwärts. Wie auch in 2016 kann das daran liegen, dass sich politische Risiken zusammenbrauen.

Doppel-Boden möglich

Aus der markttechnischen Perspektive und etwas längerfristig betrachtet deutet der Goldpreis eine Bodenbildung in Form eines Tiefs und einem höhergelegenen Tief an. Es könnte aber auch eine langfristige Konsolidierung in Form eines zulaufenden Dreiecks werden. Wie es auch kommt, der Ausbruch aus diesem sich abzeichnenden Dreieck wird entweder den neuen Aufwärtstrend oder aber die erneute Aufnahme des Abwärtstrends bestätigen. Die wichtigen Kurszonen, die dabei Beachtung finden sollten, liegen jeweils bei 1.300 US-Dollar und 1.130 US-Dollar je Feinunze.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse