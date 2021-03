Gold-Korrektur – Wir rauschen ab ins Paradies!

Weiter geht es also abwärts, und es scheint fast so, als könnte

es dem

Goldpreis

dabei nicht schnell genug gehen. Somit rutscht der Goldpreis

förmlich in den hinterlegten blauen Zielbereich, welcher uns die

Türen zum goldenen Paradies öffnen sollte. Wir erwarten primär,

dass sich der Goldpreis tief in den Bereich zwischen $1722 und

dass sich der Goldpreis tief in den Bereich zwischen $1722 und $1606 reinbohrt und in etwa um $1640 anfängt,



