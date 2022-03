Gold: Kommt das neue Allzeithoch?

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine steigt der Goldpreis unaufhaltsam. Inzwischen hat der Kurs des Edelmetalls die 2.000-Dollar-Marke geknackt und marschiert in Richtung seines Allzeithochs bei 2.075 US-Dollar. Ist es bald so weit oder gibt es doch noch eine Trendwende in letzter Sekunde?

Plötzlich doch keine starken Zinserhöhungen?

Die meisten Analysten gehen davon aus, dass der Goldpreis in den kommenden Wochen einen neuen



