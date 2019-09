Gold – Kommt ein Herbststurm?

Nach einem Abstecher auf 1.484 USD, kann sich der

Goldpreis

in der letzten Handelswoche wieder deutlich oberhalb der 1.500 USD

Marke stabilisieren. Weder die

EZB noch

die

FED

konnten hier größere Impuls in die eine oder andere Richtung

initiieren. Was könnten Anleger und

Den kompletten Artikel finden Sie hier…