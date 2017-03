Mainz (ots) -Vier Mal Gold, einmal Silber, einmal Bronze: Die Bilanz derdeutschen Nordischen Kombinierer bei der WM in Lahti ist einzigartig- Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Björn Kircheisenhaben auch beim Saisonhöhepunkt die Dominanz der DSV-Athleteneindrucksvoll bewiesen.Am Samstag, 11. März 2017, 23.00 Uhr, ist das erfolgreicheDSV-Quartett zu Gast im "aktuellen sportstudio" auf dem MainzerLerchenberg. Vor allem Johannes Rydzek gilt spätestens mit seinenvier WM-Titeln von Lahti als der neue "Supermann der NordischenKombination". Im Gespräch mit Gastgeberin Katrin Müller-Hohensteinblickt er zusammen mit seinen Teamkameraden auf eine außergewöhnlicheWeltmeisterschaft zurück. Was waren die emotionalsten Momente, wiegeht man mit der Konkurrenz im eigenen Team um, und wie sehen diePläne für die Zukunft aus?Daneben steht wie gewohnt der aktuelle Spieltag derFußball-Bundesliga mit den Begegnungen Bayern - Frankfurt, Berlin -Dortmund, Darmstadt - Mainz, Freiburg - Hoffenheim und Leipzig -Wolfsburg auf dem Programm. Das Abendspiel bestreiten Kellerkind FCIngolstadt und der zuletzt ein wenig aus der Erfolgsspur geratene 1.FC Köln - beide müssen also dringend punkten. Die ausführlicheZusammenfassung kommentiert Martin Schneider aus dem Sportpark inIngolstadt.Weitere Themen der Sendung: 2. Liga (Hannover - 1860 München,Würzburg - Dresden), Wintersport, Rad, Rugby, Behindertensport.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell