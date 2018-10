Gold: Kleiner Erfolg zum Wochenende!

Auch wenn es für die Goldpreise weiterhin eher ernüchternd aussieht, so kann das Edelmetall kurz vor dem Wochenende wenigstens noch einen kleinen Gewinn für sich verbuchen. Nachdem es am Freitag um 0,27 Prozent bergauf ging, konnten die Käufer die Marke bei 1.200 USD knapp überbieten. Für viele Experten kam das einigermaßen unerwartet. Zuletzt rechneten die Märkte mit schnell steigenden Zinsen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.