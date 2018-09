Gold: Keine Entwarnung in Sicht!

Gold verliert an den Märkten zunehmend an Attraktivität, nachdem der US-Dollar wieder auf dem Vormarsch ist. Da die Zinsen in den USA in nächster Zeit wohl noch weiter ansteigen wird, könnte das Gold dabei noch weiter abrutschen. Das zumindest vermuten jetzt mehrere Analysten. Schon an diesem Wochenende notiert der Goldpreis wieder unter der Marke von 1.200 USD bei 1.188 USD.

Ein Beitrag von Robert Sasse.