Gold – Der Kampf geht weiter!

Abschreiben kann man sie weiterhin nicht, die Gegenbewegung in

den

Edelmetallen.

Gold kämpft weiter gegen eine direkte Fortsetzung des Ausverkaufes

unter $1446 an. Damit bleibt die Erwartung intakt, dass wir binnen

der nächsten Tage, eine Erholung in den Bereich von $1483 bis $1500

bewerkstelligen können.

