Gold: Die Käufer bleiben chancenlos!

Ein kurzes Aufbäumen des Goldpreises in den letzten Tagen war, mal wieder, nur von kurzer Dauer. Im morgendlichen Handel am Donnerstag nehmen die Bären das Zepter wieder in die Hand und befördern die Preise pro Feinunze wieder um 0,44 Prozent gen Süden. Damit verpasst der Goldpreis erneut die Marke bei 1.200 USD und notiert nun mehr bei nur noch 1.195 USD.

Ein Beitrag von Robert Sasse.