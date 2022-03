Gold: Jetzt kann alles ganz schnell gehen!

Die Preise für Gold bewegen sich unverändert im hohen Tempo in die Höhe. Ein wichtiger Grund dafür ist natürlich der anhaltende Krieg in der Ukraine, welche massive Unsicherheiten mit sich bringt und viele Anleger in „sichere Häfen“ treibt, zu denen eben auch das begehrte Edelmetall zählt.

