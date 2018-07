Gold ($): Ist das schon die Trendwende?

Gold ($) (ISIN: XC0009655157) hat sich an den letzten Tagen eine kleine Ruhephase gegönnt. Die zu verzeichnenden Kursausschläge hielten sich demzufolge in einem ganz engen Rahmen. Diese Entwicklung ist nicht weiter verwunderlich, denn das Edelmetall bewegt sich in der abschließenden Phase der seit April laufenden Korrektur. Zudem beabsichtigt Gold einen Boden, für einen kleineren Aufwärtstrend zu bilden. Das langfristige Bild sieht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.