Gold: Ist die Stimmung wieder im Keller?

Leichte Zeichen der Erholung konnten sich beim Goldpreis in den vergangenen Tagen nicht bestätigen. Kurz vor dem Wochenende verpasste das Edelmetall abermals die Marke bei 1.200 USD. Laut dem aktuellen Commitment of Traders Report bleibt die Stimmung unter den Anlegern weiterhin schlecht. Großspekulanten setzen weiterhin in der Mehrheit auf Short-Positionen und damit auf fallende Kurse. Das macht eine kurzfristige Erholung nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.