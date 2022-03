Gold: Ist die Rallye programmiert?

Schon seit Wochen geht es mit dem Preis für Gold immer weiter in die Höhe, woran der Krieg in der Ukraine nicht alleine schuld ist. Der treibt die Entwicklung und vor allem das Tempo bei den Preissteigerungen zwar voran. Doch schon bevor der russische Machthaber Wladimir Putin sich entschlossen hat, fragwürdige Expansionsgelüste in die Praxis umzusetzen, war das Edelmetall schwer gefragt.

In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung