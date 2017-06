Gold: Die Grenzen der Steuerung

Liebe Leser,

ob man diese Form der Kontrolle nun Steuerung oder Manipulation nennt, ist im Grunde nicht weiter von Bedeutung. Für uns Anleger ist wichtig zu wissen, dass der Goldpreis nicht vollkommen frei ist und kein anderes finanzielles Asset an den Märkten so klar im Fokus von Regierungen und Notenbanken steht wie der Goldpreis.

Theoretisch müssten die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt sein

Eine ebenso interessante wie wichtige Frage ist, wie weit diese Feinsteuerung gehen kann. Ist es den Notenbanken tatsächlich möglich, jeden erdenklichen Goldpreis über kurz oder lang darzustellen oder sind auch ihren Einwirkungsmöglichkeiten Grenzen gesetzt?

Theoretisch müssten die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt sein, denn einer weltweiten Goldförderung von über 180.000 Tonnen seit der Antike steht eine jährliche Nachfrage von nicht einmal 4.000 Tonnen gegenüber. Selbst in den Jahren mit einer starken oder besonders starken Nachfrage müsste es also möglich sein, den Goldpreis durch den massiven Verkauf des gesamten seit der Antike geförderten Goldes nicht nur in den Keller zu schicken, sondern ihn auch noch unter das Fundament zu drücken.

Das Fundament wären in diesem Fall die Produktionskosten der Minen. Würde das Gold nicht gehortet, sondern wie andere Rohstoffe nur konstant verbraucht, wären die Produktionskosten der Minen die natürliche Untergrenze für einen jeden Preisverfall. Weil aber in den Tresoren der Welt viel mehr Gold liegt als pro Jahr von den Anlegern nachgefragt wird, könnte der Markt theoretisch mit diesem Gold geflutet und der Preis bis an die Nulllinie gedrückt werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.