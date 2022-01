Gold: Geht’s weiter bergauf?

Nach einem fulminanten Preisanstieg in den Jahren 2019 und 2020 ist der Goldpreis im vergangenen Jahr in eine Seitwärtsbewegung übergegangen und pendelte richtungslos zwischen 1.700 und 1.900 US-Dollar je Feinunze auf und ab. Seit zwei Wochen ist jedoch wieder eine leichte Aufwärtstendenz beim Goldpreis feststellbar. Was steckt dahinter?

Eine ungewöhnliche Preisentwicklung

Für Wirtschaftswissenschaftler kommt der leichte Aufschwung des Goldpreises etwas überraschend, denn gleichzeitig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung