Gold: Gehen die Preise weiter rauf?

Für Anleger von Gold gilt das einfache Prinzip: Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten! Das zeigte sich in der vergangenen Woche erneut, als aus den USA eher schwache Konjunkturdaten zu vernehmen waren. Das sorgte an den Börsen für Kursverlusten, die Preise für Gold hingegen legten am Freitag um rund ein halbes Prozent zu.

Geht da noch was?

Viele Experten vertreten die Ansicht, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung