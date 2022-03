Gold: Folgt erneut ein jahrelanger Bärenmarkt?

Seitdem die Bullen bei diesem Ausbruchversuch gescheitert sind, befindet sich der Goldpreis in einer starken Abwärtsbewegung. Innerhalb nur einer Woche verlor der Goldpreis entsprechend rund 5 %. Ist das bereits das Ende der Goldrallye?

In unsicheren Zeiten wie diesen, in denen ein Krieg in der Ukraine tobt, während zugleich die Inflationsraten neue 20-Jahres Höchststände erreichen, waren Anleger auf der



