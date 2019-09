Gold Fields: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Fields":

Für die Aktie Gold Fields aus dem Segment "Gold" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 19.09.2019, 11:16 Uhr, ein Kurs von 4.79 CHF geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Gold Fields einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Gold Fields jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gold Fields-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,19 CHF mit dem aktuellen Kurs (4,9 CHF), ergibt sich eine Abweichung von +16,95 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 5,39 CHF, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,09 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Gold Fields ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für die Gold Fields sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 2 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Gold Fields. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 4,5 CHF. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -8,16 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 4,9 CHF notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Gold Fields niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 1,63 Prozentpunkte (1,03 % gegenüber 2,67 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".