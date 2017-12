Gold Fields: Eine der stärksten Aktien im Sektor!

Lieber Leser,

zu den am besten performenden Aktienwerten aus dem Goldminen-Sektor in diesem Jahr gehörte die Gold Fields Aktie mit bis dato einer positiven Performance von 37,5 %. Damit hat nur noch die IAMGOLD-Aktie mit 44 % besser performt. Gold Fields gehört zu der Peer-Group “African Miners”. Zu der Gruppe zählen z.B. auch Aktien von AngloGold Ashanti oder Harmony Gold, die beide jeweils negative Kursentwicklungen in 2017 aufwiesen. Teilweise bedingt durch regulatorische Hemmnisse seitens der südafrikanischen Regierung.

Mehr Interesse im Vergleich zu den Peers

Gold Fields hingegen konnte dank einer operativ stärkeren Performance überzeugen. Das Unternehmen wies per letztes Quartal einen positiven Cash-Flow in Höhe von 152 Mio. US-Dollar auf. Die positive Entwicklung war vor allem den anderen Minen zu verdanken, die die geringere Produktion in der South Deep Mine in Südafrika kompensierten. Gold Fields hat daher die Prognosen für die Produktion trotz eines schwierigen Umfelds beibehalten und damit mehr Interesse seitens der Aktionäre auf sich lenken können als andere Werte der Peer Group.

Die South Deep Mine bleibt Kern-Asset des Unternehmens

Dennoch, die South Deep Mine gehört zu den Kern-Assets des Unternehmens, sodass starke Zuversicht hier noch nicht angenommen werden kann. Es besteht unter Analysten etwas Uneinigkeit darüber, ob es nicht besser wäre, sich von der Mine zu trennen oder nicht. Das Unternehmen selbst hält bisher an der Mine fest und ist überzeugt davon, dass ein Turnaround in der Produktion möglich ist.

Mehr Produktion könnte in 2018 für Zuversicht sorgen

Für das Jahr 2017 erwarten Analysten einen Umsatz von 2,7 Mrd. US-Dollar, was keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. In 2018 und 2019 wird jedoch bereits mit einer Steigerung bei den Umsätzen mit jeweils 2,8 % und 9,8 % gerechnet. Die mittel- bis langfristige Projektpipeline stimmt dabei zuversichtlicher. Aufgrund von höheren Produktionskosten wird ein um 7,6 % geringeres EBITDA für 2017 erwartet.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.