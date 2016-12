Gold: Experten prophezeien Goldpreisanstieg – kann man ihnen noch glauben? (Yamana Gold, Barrick Gold, Kinross Gold, AngloGold Ashanti, Newmont Mining, Agnico-Eagle Mines, Gold Fields, Newcrest Mining, Franco-Nevada, Goldcorp)

Liebe Leser,

bis zur Jahresmitte stieg der Goldpreis stetig an. Dann folgte das Brexit-Votum, die Wahl Trumps zum neuen US-Präsidenten und das italienische Referendum, das zum Rücktritt von Ministerpräsident Renzi führte. In allen drei Fällen hatten die Experten ein Signal für ein kräftiges Kursplus beim Goldpreis erkannt. Krisenzeiten sind bekanntlich Goldzeiten.

Experten prophezeien Goldpreisanstieg – wieder einmal

Das Gegenteil trat ein. Der Preis je Feinunze Gold fiel und fiel. Mittlerweile nähern wir uns wieder dem schwachen Ausgangsniveau zu Beginn des Jahres an. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, funken die Experten nun. 2017 wird der Goldpreis wieder kräftig anziehen – ganz bestimmt.

Die Analysten setzen ihre Hoffnung nun in die Inflation. Ihre Argumentation: Die Anhebung der Zinsen wird die Geldentwertung vorantreiben. Für 2017 erwartet man, dass die Fed die Zinsen nochmals in zwei Schritten moderat anpasst. 2018 könnten dann drei Zinsanhebungen folgen. Eine zunehmende Geldentwertung gilt als einer der klassischen Gründe, um sein Kapital in Gold zu investieren.

Verdrängung könnte sich rächen

Ich bin da etwas skeptisch gestimmt. Wir haben hierzulande eine Inflation von weniger als einem Prozent. Wenn diese im nächsten Jahr moderat auf 2 % ansteigt, wird kaum Panik unter den Anlegern um sich greifen. In einem Punkt gebe ich den Experten aber recht. Die Kapitalmärkte – insbesondere die Börsen – haben 2016 scheinbar besonnen auf alle Krisenszenarien reagiert. Möglicherweise haben sie die Risiken auch schlichtweg verdrängt.

Nächstes Jahr wird sichtbar, welche Auswirkungen der Brexit haben wird und welche Ziele Donald Trump wirklich verfolgt. Zudem warten auf uns drei knifflige Wahlentscheidungen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. Je nach Ausgang könnte der Fortbestand der EU in Gefahr geraten. Mit anderen Worten: Die Umschichtung in Gold ist noch lange nicht vom Tisch.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse