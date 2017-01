Gold- Erste Widerstandszone erreicht, und nun? (Barrick Gold, Yamana Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

aus der markttechnischen Perspektive hat der Goldpreis, aus unserer Sicht, nun einen sehr wichtigen Widerstand erreicht. Die 1.200 US-Dollar je Feinunze wurden am Mittwochabend, im Zuge der ersten Trump-Pressekonferenz und dem daraus resultierenden schwächeren US-Dollar, überschritten. Die Widerstandszone ist insofern wichtig, als das in diesem Bereich der 100-Wochendurchnitt verläuft und die 1.200 US-Dollar Preiszone in 2015 und 2016 mehrmals als eine sehr markante Preiszone fungiert hat. Vor allem nach dem Überwinden in 2016, konnte diese Preiszone mehrmals als Unterstützung halten und damit den Aufwärtstrend untermauern. Kehrt sich der Trend um und unterschreitet der Preis im Rahmen des neuen Trends diesen Unterstützungsbereich, so fungiert er in Folge als Widerstand. Das ist aktuell der Fall.

Schlusskurse beachten

Der Preis notiert also am Donnerstagvormittag bereits knapp 5 US-Dollar über der Widerstandszone. Dabei sollte man den Preis von 1.200 US-Dollar nicht punktgenau betrachten. Denn, ein/eine Widerstand/Unterstützung hält nicht, indem der Kurs direkt in diesem Preisbereich dreht, sondern, weil er/sie nicht nahhaltig überwunden werden kann. Man sollte sich daher nicht zu früh freuen, denn als Überwunden gilt die Widerstandszone noch lange nicht. Als Bestätigung sollte der Wochenschlusskurs herangezogen werden. Ein erstes, ernstzunehmendes Signal für das Überwinden, wäre daher das Schließen des Kurses oberhalb 1.205 US-Dollar je Feinunze am Freitagabend.

