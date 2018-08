Gold: Erneute Schwächeanzeichen!

Der Goldpreis startet in die neue Woche mit einem leichten Minus. Noch kann sich dabei die psychologisch wichtige Grenze bei 1.200 USD halten, mit einem Kurs von 1.204 USD aber nur denkbar knapp. Das Edelmetall wird derzeit weiterhin unter Druck gesetzt, was vor allem an den Wetten von Spekulanten liegt. Die setzten auch heute noch klar auf einen weiteren Kursverlust. Eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.