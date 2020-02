Gold-ETFs: Das sollten Sie wissen

Liebe Leser,

die Diskussion um das Corona-Virus in China ist noch nicht überwunden. Jetzt kam heraus, dass neue Messverfahren die Zahlen dramatisch nach oben verschoben haben. China erlebt dadurch das schwächste Wirtschaftswachstum der vergangenen 30 Jahre. Deshalb ist es an der Zeit, die ewig prosperierende Wirtschaft als Aberglauben zu enttarnen – auch der Westen wird an der chinesischen Nachfragebremse leiden. Wie sichern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung