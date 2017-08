Gold: Drei Faktoren, die den Preisanstieg derzeit begünstigen!

Liebe Leser,

wie ich zum Goldpreisanstieg persönlich stehe, können Sie auch in meinem Blog www.alpha-invest.blog nachlesen. Im Fazit bleibe ich mittelfristig skeptisch was den derzeitigen Goldpreisanstieg angeht, es sei denn, der US-Dollar setzt seinen Abwärtstrend weiter fort und die Inflation zieht deutlich an. Da der US-Dollar Index derzeit jedoch an einer technisch relevanten Unterstützungszone notiert und die vorangegangene US-Dollarschwäche aus meiner Sicht bereits teilweise eingepreist ist, warte ich erst eimal ab, bevor ich anfange, mich über den derzeitigen Anstieg auf über 1.300 US-Dollar je Feinunze zu freuen.

Drei Gründe, die nicht unbedingt nachhaltig sind

Dass der Goldpreis nun steigt, hat vorwiegend drei Gründe. Zum einen ist da sicherlich die eben erwähnte Erwartung an einen weiterhin schwächeren US-Dollar, infolge des FOMC-Protokolls, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die einzelnen Mitglieder sind sich über die schwache Inflation nicht sicher. Das begünstigt aus Sicht der Marktteilnehmer eine weiterhin weniger straffe Geldpolitik und damit auch kurz- bis mittelfristig den Goldpreis.

Aktienmarktschwäche begünstigt Goldpreis

Ein anderer Faktor ist das derzeit politische sowie geopolitische Risiko, das von den USA ausgeht. Aktienmärkte reagieren derzeit sehr sensibel auf negative News, sodass der Goldpreis ebenfalls unterstützt bleibt. Und zu guter Letzt ist da die allgemeine Marktstabilität in den Metallpreisen, die über kurz oder lang den Goldpreis ebenfalls mit unterstützt. Aber wie gesagt: Für mich sind das zumindest derzeit noch temporäre Faktoren. Ich kann mich natürlich irren, das ist keine Frage, und diese Faktoren schwingen früher oder später tatsächlich in die Nachhaltigkeit um. Aber erst dann werde ich anfangen, mich über den Goldpreisanstieg zu freuen – und nicht bereits jetzt schon.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.