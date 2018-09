Gold: Dreht der Wind?

Es gibt derzeit Anzeichen dafür, dass der Verkaufsdruck beim Gold in Zukunft abnehmen könnte. Laut dem monatlichen Commitments of Traders Report der US-Behörde Commodity Futures Trading Commission zeigt sich derzeit eine neutrale Marktstimmung, nachdem in den Wochen zuvor Spekulanten das Edelmetall mit einer großen Anzahl an Short-Positionen unter Druck setzten. Letztere haben sich jetzt aber deutlich reduziert.

Ein Beitrag von Robert Sasse.