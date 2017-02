Gold: Dollar knickt ein – gelingt nun der zweite Angriff? (Barrick Gold, Yamana Gold, Kinross Gold, AngloGold Ashanti, Newmont Mining, Agnico-Eagle Mines, Gold Fields, Newcrest Mining, Burey Gold, Goldcorp, West Red Lake Gold, Amarillo Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "AngloGold Ashanti":

der Goldpreis hat sich in diesem Jahr bis zum zweiten wichtigen Widerstand nach oben gehangelt, nämlich dem 200-Wochenwiderstand. Dieser verläuft bei 1.240 US-Dollar je Feinunze. Zuvor hatte der Goldpreis bereits den 100-Wochenwiderstand überwinden können. Mit dem zuletzt erneut nach oben tendierenden US-Dollar prallte der Goldpreis jedoch zunächst am 200-Wochenwiderstand ab und korrigierte leicht seine Erholung.

US-Dollar wieder schwächer

Der US-Dollar erfährt gegen Ende der Woche wieder einen Dämpfer. Denn zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Themen vom Tisch, die den US-Dollar unterstützen könnten – die Rede der FED-Präsidentin Jennet Yellen, die US-Inflationsdaten per Januar etc. Damit steht aber auch dem Goldpreis zumindest vom Währungsmarkt her nichts entgegen, einen zweiten Versuch zu unternehmen, den Wochendurchschnitt zu überwinden. Im Fokus sollten wie immer Wochenschlusskurse bleiben. Nach dem erfolgreichen Überwinden dürfte die mittelfristige Abwärtstrendlinie in Angriff genommen werden. Diese verläuft bei 1.290 US-Dollar je Feinunze.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

