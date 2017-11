Gold: Diese Investoren halten an ihren Goldinvestments fest!

Liebe Leser,

der Goldpreis hat die Woche zwar insgesamt positiv abschließen können, ein großer Zugewinn scheint jedoch zum gegebenen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Der zurzeit wichtigste Faktor für die Kursentwicklung scheint der US-Dollar Kurs zu sein. Dieser wiederum hängt derzeit größtenteils von den Erwartungen an die US-Steuerreform sowie an die US-Geldpolitik ab.

US-Daten bestätigen Kurs der FED

US-Konjunkturdaten haben in dieser Woche den strafferen Kurs der US-Geldpolitiker bestätigt. Die US-Steuerreform schreitet weiter voran. Am Donnerstag hat das Repräsentantenhaus den Reformvorschlag gebilligt, nun soll im Senat darüber abgestimmt werden. Hier könnte sich das Blatt immer noch wenden. Der Goldpreis und auch Preise für andere Edelmetalle wie Silber oder Platin bleiben daher schwach in ihrer Entwicklung. Geopolitische Risiken sind derzeit kaum auszumachen.

George Soros erhöht sein Investment in Gold

Einige Großinvestoren halten derweil an ihren Goldinvestments fest, wie die Veröffentlichung der F13 Fillings deutlich macht. Der Hedge Fund Paulson & Co., geführt durch den berühmten Manager John Paulson, hat auch im dritten Quartal seine Position im SPDR Gold Shares ETF im Volumen von 530 Mio. US-Dollar beibehalten. Er hält derweil auch Positionen in Goldminenwerten wie etwa Iamgold, Randgold Resources und Seabridge Gold. Der Hedge Fund des allseits bekannten Managers George Soros hat seine Position im SPDR Gold Shares gar nochmals erhöht.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.