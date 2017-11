Gold: Diese Events könnten den Goldpreis in dieser Woche beeinflussen!

Liebe Leser,

der Goldpreis zeigt auch zu Beginn der aktuellen Woche Erholungstendenzen, nachdem er bereits in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche, im Zuge eines erneut nachgebenden US-Dollars, Stabilität bewies. In dieser Woche stehen einige aus US-Dollar Sicht wichtige Events an, die daher auch den Goldpreis beeinflussen könnten.

Jerome Powell

So findet ab dem 28. November die Anhörung des baldigen FED-Präsidenten Jerome Powell statt. Je nachdem wie seine Haltung bezüglich der Geldpolitik ausfällt, desto volatiler könnte sich der US-Dollar entwickeln. Marktbeobachter erwarten derzeit von ihm keine großen Veränderungen und die Fortsetzung der aktuell angepeilten geldpolitischen Maßnahmen für das nächste Jahr.

US-Steuerreform

Ein weiterer beeinflußender Faktor wäre die Steuerreform in den USA. Der Steuervorschlag ist vor knapp anderthalb Wochen in den Senat gegangen, wo die Debatten darüber in dieser Woche beginnen sollten. Die Abstimmung wird frühestens am Donnerstag erwartet. Wird der Vorschlag nicht gebilligt, könnte das vorerst den US-Dollar belasten und den Goldpreis unterstützen. Bei einer Billigung durch die Senatoren dürfte die Reaktion gegenseitig ausfallen. Der Aktienmarkt könnte dabei am meisten profitieren.

PCE-Deflator

Mit dem Kern-PCE-Deflator wird am Donnerstag das von der FED beobachtete Inflationsmaß per Monat Oktober veröffentlicht. Es wird ein Anstieg von 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Der Deflator erreichte einen Anstieg von 1,9 % per Oktober des vergangenen Jahres. Im August dieses Jahres entwickelte sich der Anstieg mit 1,3 % deutlich schwächer. Sollte das Maß über den Erwartungen steigen, könnte es den US-Dollar positiv beeinflussen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.