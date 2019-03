Gold Crypto bei Eishockey-Weltmeisterschaft / Erstmals Tickets mit Krypotowährung OneGram erhältlich (FOTO)

Finanztrends Video zu Goldpreis



Bratislava (ots) -Ein historischer Moment für den Sport! Tickets für das Finale derEishockey-Weltmeisterschaft 2019 können mit Kryptowährung gekauftwerden.Das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 findet am 26. Mai2019 in Bratislava statt. Derzeit sind die Tickets nicht nur aufherkömmliche Weise erhältlich, sondern zum ersten Mal auch überOneGram. Eine mit Gold gedeckte Kryptowährug, die von einem Team vonIT Developern aus der 01People Gruppe mit Sitz in Dubai entwickeltwurde."Es ist eine große Ehre für uns, es ist ein Durchbruch und dasErgebnis dessen, was wir seit langer Zeit angestrebt haben," sagteder Gründer und CEO von OneGram Ibrahim Mohammed. "Unser Ziel ist es,neue Lösungen für unsere Nutzer zu schaffen. In diesem Fall, dieAtmosphäre zweier der besten Eishockeyteams der Welt zu erleben. Wirhaben einen stabilen Währungsmarkt geschaffen und werden diesenweiter ausbauen."Kryptowährung wird seit 2010 gehandelt. Die erste Transaktion wareine Pizzabestellung für 25 USD von einem Programmierer ausKalifornien und es war die teuerste Pizza der Welt. Neun Monate nachder Zahlung ist der Wert dieser Bestellung auf 10.000 USD gestiegenund im Jahr 2018 betrug er 80 Millionen USD.Heute bezahlen wir mit Kryptowährung in Cafés, Restaurants,Apotheken, wir kaufen Elektronik, Möbel, Markenuhren oder Erlebnis-Dienstleistungen. Seit 2018 können mittels OneGram Immobilien- undAutokäufe in Dubai abgewickelt werden."Mit Gold gedeckte Kryptowährung ist vor allem für konservativeAnleger bestimmt, weil sie ihnen Sicherheit gibt. Wir erwarten, dasssie in der Zukunft nicht nur für Finanztransaktionen, sondern auchfür Ausgaben, die bisher einem höheren Genehmigungsverfahrenunterliegen, anwendbar werden. Zum Beispiel für Zustelldienste," fügtIbrahim Mohammed hinzu.Die 83. Eishockey - Meisterschaften finden vom 10. bis 26. Mai2019 in Bratislava und Kosice statt. Eintrittskarten sind unterwww.onegramterminal.com mit Kryptowährung erhältlich.Über die 01People Gruppe01People ist eine Gruppe von Technologie-, Marketing- undBusiness-Innovatoren, die Fintech-Produkte mit globaler Reichweiteentwickeln. Ihre Kunden stammen aus dem Nahen Osten, Taiwan, China,Deutschland, aber auch aus Großbritannien. Das Kernteam bilden dieSlowaken mit Innovationstreiber Roman Kucera (Generaldirektor), RomanNeczli (CMO), Patrik Kmec (CSO) und Ladislav Pásztor. Der Gründer vonOneGram ist ein Fintech-Visionär und Motivator des Projekts IbrahimMohammed.OneGram ist eine einzigartige mit Gold gedeckte Kryptowährung. Esheißt, dass jede "Münze" durch ein Gramm Gold gedeckt ist, was ausihr eine stabile Kryptowährung (so genannte stable coin) macht.Gleichzeitig umfasst sie ein Wertsteigerungsmodell, bei dem dieGebühr aus jeder Transaktion dazu dient, die Deckung dieser Währungzu verstärken.Pressekontakt:Dasa MatejcikovaMedia Agency TIME.is COMMUNICATIONMobile: +421-907-821016Mail: dasa.matejcikova@time-is.euwww.time-is.euOriginal-Content von: 01People Group, übermittelt durch news aktuell