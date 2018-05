Gold Corp Aktie: Katerstimmung bei den Anlegern!

Enttäuschende Quartalszahlen sorgten bei der Aktie von Gold Corp zuletzt für herbe Kursverluste. Auch wenn die Aktie sich davon in den letzten Tagen wieder etwas erholen konnte, so befindet sich die Aktie dennoch auf einem kurzfristigen Abwärtstrend. Chart-Analysten sehen dabei wichtige Unterstützungen jetzt bei 13,50 USD und 12,50 USD. Mit einem Kurs von 13,76 USD nach leichten Verlusten am Dienstag könnte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.