Gold: Bringt die Börsenkrise die Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Gt Gold":

Mit dem Goldpreis ging es am Donnerstag kräftig bergauf. Dabei gelang es dem Edelmetall, einen wichtigen charttechnischen Widerstand bei 1.215 USD zu überwinden. Zur selben Zeit ging es an den Börsen mit Aktien heftig in Richtung Keller und nach Ansicht von Experten könnte genau das den Goldpreis derzeit voranbringen. Es bleibt aber noch abzuwarten, ob die jetzige Entwicklung von Dauer sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.