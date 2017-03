Gold-Auszeichnung zum zehnjährigen Bestehen - Unternehmensberatung Cofinpro behauptet sich an der Spitze der besten Arbeitgeber Deutschlands

Frankfurt (ots) - Zum siebten Mal in Folge hat dieUnternehmensberatung Cofinpro vom Great Place to Work® Institut dieAuszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Das Consulting-Haus wurde zudem zur besten Unternehmensberatung inder Kategorie der Firmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern gekürt.Gleichzeitig erhält Cofinpro im Jahr seines zehnjährigen Bestehensals eines von wenigen deutschen Unternehmen den SonderpreisTrust-Champion Gold.Seit 2011 gehört Cofinpro kontinuierlich zu Deutschlands 100besten Arbeitgebern. Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness und Teamgeist- das sind Werte, die bei dem Frankfurter Unternehmen nicht nur aufdem Papier stehen, sondern in der täglichen Arbeit gelebt werden.Dies zeigen die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage unter denMitarbeitern, die ihren Arbeitsplatz und ihren Arbeitgeber bewertethaben. Im Benchmark mit den 700 Teilnehmern des Wettbewerbs behauptetsich Cofinpro in sämtlichen Kategorien auf einem der Spitzenplätze."Auf dieses Ergebnis und vor allem auf die kontinuierlichherausragenden Bewertungen unserer Mitarbeiter sind wiraußerordentlich stolz", sagt Cofinpro-Vorstand Christine Naber. "Dennwir schaffen es, trotz eines hohen jährlichen Wachstums unsere Wertenicht aus dem Blick zu verlieren und das gesamte Beraterteammitzunehmen." 2007 als Beratungshaus mit 9 Consultants gestartet,gehört Cofinpro heute mit 125 Mitarbeitern zu den Hidden Champions imMarkt der Beratungshäuser für Finanzdienstleister. Im vergangenenJahr legte der Umsatz mit einer Steigerung von mehr als 15 Prozenterneut deutlich stärker zu als der Branchendurchschnitt.Doch es sind nicht nur die reinen Zahlen, die die Entwicklung vonCofinpro verdeutlichen. "Vor zehn Jahren haben wir überwiegendRegulierungsprojekte im IT-Umfeld als unterstützendes Unternehmenbetreut. Heute agieren wir als strategischer Partner und koordinierenbeispielsweise große Digitalisierungsvorhaben für führende InstituteDeutschlands. Mehr als die Hälfte unseres Umsatzes entfälltinzwischen auf solche Schlüsselprojekte, mit denen wir die Bankendabei unterstützen, sich zukunftsfit zu machen", erläutert ChristineNaber.Wie hat Cofinpro einen solchen Sprung innerhalb von zehn Jahrengeschafft? Für den Cofinpro-Vorstand ist die Antwort klar: "Wirfühlen uns unseren Kunden ebenso wie den Mitarbeitern verpflichtetund agieren bei jedem Auftrag pragmatisch, unternehmerisch undverantwortlich."Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister beider Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen großePrivatbanken, Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowiedie führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 alsmitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen 125 Bank- und Technologieexperten.Neben der Zentrale in Frankfurt am Main unterhält Cofinpro Standortein Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe, Köln, Hamburg, Hannover undDresden.Pressekontakt:CorpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell