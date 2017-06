Gold – Ausbruchsversuch ist gestartet!

Lieber Leser,

im letzten Artikel zum Goldpreis schrieb ich:

„der Goldpreis konnte sich in der vergangenen Woche recht nah an die von mir anvisierte Trendlinie heranwagen. Ein weiterer Ausbruchsversuch aus dem zulaufenden Dreieck wäre daher wahrscheinlich. Er wäre aus meiner Sicht, nach markttechnischen Kriterien dann bestätigt, sofern der Preis auf Wochenbasis deutlich über 1.285 US-Dollar je Feinunze schließt.“

Wie Sie sehen können, ist dieser Ausbruchsversuch nun gestartet. Der Goldpreis notiert am Dienstagmorgen bei 1.289 US-Dollar je Feinunze und damit bereits deutlich über der von mir anvisierten Ausbruchszone bei 1.285 US-Dollar. Nun kommt es darauf an, dass der Goldpreis auf Wochenbasis darüber schließt. Für kurzfristige Ausbruchs-Trader könnte bereits der Schlusskurs auf Tagesbasis relevant sein.

Erhöhte Risiken spielen erneut eine Rolle

Mit einem zuletzt wieder rückläufigen Realzins (Anleiherendite minus Inflation) in den USA und einem schwächeren US-Dollar sowie den erneut aufflammenden politischen Risiken aus GB kann der Goldpreis unterstützt werden. Jedoch würde ich persönlich die Meinung vertreten, dass das derzeit noch vorübergehende Risiken sind, die eingepreist werden. Der weitere Verlauf wird maßgeblich davon abhängen, wie sich die FED und die EZB demnächst positionieren und wie sich die politische Lage in GB entwickelt.

Die Lage bleibt unklar

Hier ist also noch lange nicht alles so klar, wie es die Markttechnik andeutet. Auch scheint das Sentiment an den Terminbörsen ebenfalls noch nicht wirklich bullisch positioniert zu sein, wie ich in dem Artikel dazu geschrieben hatte. Ein Wochenschlusskurs über dem Ausbruchsniveau stellt sich aus meiner Sicht daher als empfehlenswert dar, um den Ausbruch zu bestätigen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.