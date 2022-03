Gold: Auf Rekordkurs!

Am Mittwoch scheint die Lage an den Märkten sich wieder etwas zu beruhigen, was dem DAX zu grünen Vorzeichen verhilft und den Goldpreis etwas absacken lässt. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um eine Momentaufnahme und die weitere Richtung für die Preisentwicklung des Edelmetalls dürfte klar sein.

Schließlich verhilft wenig dem Gold derart zu Preissteigerungen wie Krieg, vor allem wenn ein solcher ...



