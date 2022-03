GoldMining erwirbt bestehende NSR-Lizenzgebühr für das Yarumalito-Projekt, Kolumbien

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 14. März 2022 – GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es von Newrange Gold Corp. eine bestehende 1 %-Nettoschmelzlizenzgebühr ("NSR") für das unternehmenseigene Projekt Yarumalito in Kolumbien erworben hat. ("Newrange") erworben hat. Gemäß der Vereinbarung zahlte das Unternehmen an Newrange 100.000 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



