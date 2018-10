Golar LNG: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG Partners LP":

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Golar LNG per 05.10.2018 bei 14,61 USD. Golar LNG zählt zu "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Die Aussichten für Golar LNG haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Golar LNG in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Golar LNG wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Golar LNG-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Golar LNG vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (23,8 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 62,9 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,61 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Golar LNG eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Golar LNG. Es gab insgesamt fünf positive und zwei negative Tage. An sieben Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Golar LNG daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Golar LNG von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.