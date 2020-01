Gojoko Community Lenders Gô Digital® Platform in Kooperation mit Persistent Digital Credit Union Solution(TM) läutet neue Ära für Kreditgenossenschaften ein

London, Pune, Indien, und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Gojoko undPersistent vertiefen Partnerschaft, entwickeln benutzerfreundliche,funktionsreiche Bankenplattform auf Basis von Amazon Web ServicesPersistent Systems (http://www.persistent.com/) und die führendeFinanztechnologieplattform Gojoko (https://gojoko.co.uk/) haben heute einegemeinsam entwickelte Lösung vorgestellt: die Community Lenders Gô Digital®Platform, die auf der Persistent Digital Credit Union Solution (https://aws.amazon.com/solutionspace/financial-services/solutions/persistent/)(TM) läuft.Persistent hat außerdem die Verfügbarkeit der Persistent Digital BankSolution(TM) verkündet, die den branchenweit ersten Actbot (https://www.linkedin.com/posts/christopher-oconnor1111_finovatefall-ai-ml-activity-6582601163600904192-j_ZM) bietet und ein neues Maß der proaktiven Interaktion mit den Kundenermöglicht.Die Community Lenders Gô Digital® Platform unterstützt die Mission von GojokoMarketing (https://www.gojoko.co.uk/), das Wachstum und die Modernisierung vonGemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften zu unterstützen. Mit der Lösungkönnen die Kunden je nach Bedarf ein modularisiertes Leistungsangebot auswählen,das auf Amazon Web Services (AWS) läuft. Der neue Service liefert die notwendigeAgilität, damit Banken und Kreditgenossenschaften ihre Banken- undKreditleistungen zügig entwickeln, umsetzen, pflegen und skalieren können. FürKreditgenossenschaften ist es eine effektive Lösung, um ohne großenKapitaleinsatz eine hochmoderne Bankenplattform zu implementieren. Gojokobetreut seine Bankkunden durch eine Finanztechnologieplattform, eine digitaleKundenschnittstelle und ausgeklügeltes digitales Marketing. Persistent kümmertsich um die Systemintegration, inklusive der Kreditaggregation und Buchung indie Bankenplattform Mambu (http://www.mambu.com/).Tobias Gruber, CEO, Gojoko Marketing"Dies ist eine echte Chance für Kreditgenossenschaften im VK. Derzeit machenKreditgenossenschaften hier weniger als 3 % des Bankengeschäfts aus. Unsereerfolgreiche Partnerschaft mit Persistent bietet die idealen Voraussetzungen füreine formelle Partnerschaft, um dieses Leistungspaket anzubieten undKreditgenossenschaften bei der zügigen Modernisierung ihrer Betriebsprozesse zuhelfen. Die Plattform ist extrem flexibel und skalierbar, damitKreditgenossenschaften ihren Kunden schnell ein überzeugendes Werteversprechenanbieten können."Philip Acton, CEO, My Community Bank"Gojoko & Persistent haben ein Fintech-Ökosystem entwickelt, das My CommunityBank eine innovative und durchgängig konzipierte Infrastruktur für dasBankengeschäft bereitstellt. Diese digitale Infrastruktur zeichnet sich durchhochmoderne Technologien von Partnern wie Mambu und Salesforce aus und läuft aufAWS. My Community Bank hat es mit dieser Infrastruktur geschafft, zurwachstumsstärksten Kreditgenossenschaft im VK aufzusteigen. Unsere Kundenprofitieren von einem erstklassigen Produktangebot."Community Lenders Gô Digital® Platform ist die erste Persistent Digital BankSolution(TM) mit vorkonfigurierten Komponenten für das digitale Bankengeschäftund lässt sich nahtlos mit bestehenden IT-Systemen integrieren. Diemikrodienstbasierte Integrationsebene und Sandbox laufen auf AWS und sindweltweit verfügbar. Für kleinere Finanzinstitute wie gemeinschaftlicheKreditgenossenschaften beseitigt die Lösung die technologischeEintrittsbarriere, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Unddurch AWS profitieren sie von der gleichen Sicherheit und Skalierbarkeit wieselbst die größten Finanzinstitute. Weitere Informationen finden Sie hier(https://www.persistent.com/digital-credit-union-solution/).Die Lösung umfasst folgende Komponenten:- Online-Beantragung von Krediten & Vorschüssen (persönlich, Auto,Aus- und Weiterbildung, Urlaub und mehr)- Digitales Kunden-Onboarding (eKYC für Privatpersonen und kleineUnternehmen)- Online-Eröffnung von Einlagen (Sparkonten, Girokonten, Termingeld)- Integration mit Zahlungsabwicklern einschließlich Scheck- undKreditkarte- Integration mit regulatorischen Melde-Tools- Integration mit zahlreichen Plattformen und Lösungen wie Mambu,Salesforce, verschiedenen Kredit-Scoring-Agenturen,KYC-Datenanbietern usw.- Actbot mit ausgeklügelten Machine Learning- und KI-Technologien,inklusive KonversationsschnittstelleChris O'Connor, Executive Director & CEO, Persistent Systems"Mit seiner Expertise ist Persistent in der Lage, verschiedene Komponentennahtlos zu integrieren und die notwendigen Technologien für moderneGeschäftsplattformen erfolgreich miteinander zu verknüpfen. Zu unseren Kundengehören einige der weltgrößten Banken und innovativeFinanztechnologieunternehmen. Die Kollaboration mit Gojoko, aus der diesefortschrittliche Bankenlösung hervorgegangen ist, führt unsere jeweiligenStärken perfekt zusammen und ist ein großer Gewinn für unsere Kunden."Nitin Gupta, Global Head, Financial Services Solutions and Partners bei AWS"AWS erleichtert die Bereitstellung ausgeklügelter Bankenlösungen fürGemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften. Diese profitieren von derAgilität, Skalierbarkeit und Sicherheit der Cloud. Durch die Ausweitung unsererZusammenarbeit mit Persistent erhalten gemeinschaftliche Kreditgenossenschaftenund innovative Banken Zugang zu einem kompletten cloudnativen Leistungspaket fürdie Kreditaggregation. Dies liefert wiederum die Grundlage für ein schnelles undeffizientes Kundenerlebnis durch die Community Lenders Gô Digital® Platform."Informationen zu Persistent SystemsPersistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, derUnternehmen in allen Industriezweigen und geografischen Regionen bei derDigitalisierung und Modernisierung der Geschäftsprozesse unterstützt.Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise: Für Risiken und Unsicherheiten inVerbindung mit zukunftsgerichteten Aussagen besuchen Sie bitte FLCS(https://www.persistent.com/FLCS/)Pressekontakt:für Medien:Ken MontgomeryPersistent Systems+1-213-500-8355ken_montgomery@persistent.comSaviera BarrettoArchetype+91-8434917719Saviera.barretto@archetype.coPulkit GroverPersistent Systems+91-9158715658pulkit_grover@persistent.comLogo:https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133621/4492233OTS: Persistent SystemsOriginal-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell