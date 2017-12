"Die Götz Alsmann Show. Fernsehen für Erwachsene"

Köln (ots) - WDR Fernsehen, Samstag, 29. Dezember 2017, 23.30 -0.15 UhrEine lässig-elegante Abendstimmung und ein offenherziger Gastgeberin einem leicht aus der Zeit gefallenen Penthouse schaffen den Rahmenfür charmante Unterhaltungen, lustige Partyspiele und jede MengeLive-Musik in der neuen "Götz Alsmann Show". Die erste von zweiAusgaben strahlt das WDR Fernsehen am Samstag, 29.12.2017 um 23.30Uhr aus.Mit einem Augenzwinkern feiert der Entertainer mit seinen beidenGästen die wirklich wichtigen Ereignisse des Monats: Das kann dernationale Tag der Schachtelsätze sein, der offizielle Tag desRegenwurms, "36 Jahre Meister Eder und sein Pumuckl", der Geburtstagvon Adriano Celentano, oder das 34-jährige Chart-Jubiläum von StevieWonders Hit "I just called to say I love you." Auch schrägeKaraoke-Einlagen und enthemmte Geschicklichkeitstests können auf demProgramm stehen. Schauspieler Hans Sigl, bekannt als der"Bergdoktor", und Musiker Max Mutzke lassen sich als Gäste der erstenSendung ein auf intime Gespräche und - so Gastgeber Götz Alsmann -"im Grunde die Quintessenz des Unterhaltungsfernsehens: Gespräche,Gelächter, Gestaune, Gesänge."Die zweite Folge wird am 3.3. ausgestrahlt. Die Gäste sind: Cluesound Steffen Henssler."Die Götz Alsmann Show" ist eine Koproduktion von WDR, PrimeProductions GmbH und btf.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Svenja SiegertWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7121svenja.siegert@WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell