Göttsche Getränke und Bley & Bley fusionieren / Mit vereinter Stärke in die Zukunft (FOTO)

Luxemburg/Hamburg (ots) -Das Hamburger Traditionshaus Göttsche Getränke und derSpirituosenspezialist Bley & Bley werden in Kürze ihreGeschäftsaktivitäten verschmelzen. Die zwei Hamburger Unternehmen,die zur Splendid Drinks Group gehören, hatten bereits im Juni 2018damit begonnen, ihre Geschäftsaktivitäten unter einem Dach in derBoschstraße zu bündeln. Die Verschmelzung von Bley & Bley aufGöttsche Getränke ist nun der letzte Schritt, um mit vereintenKompetenzen die Erwartungen der Kunden besser erfüllen zu können."Seit dem Umzug von Bley & Bley in die Boschstraße haben wirbereits Hand in Hand gearbeitet. So war es letztlich nur konsequent,dass wir Mitarbeiter, Sortimente, Marktexpertise und Logistik auchoffiziell zusammenlegen", so Wolfgang Thiel, Geschäftsführer vonGöttsche. "In der Fusion sehen wir die richtige Weichenstellung, umdie Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu sichern. Für dieMitarbeiter der Bley & Bley bleiben die Beschäftigungsverhältnissebei Göttsche Getränke unverändert bestehen, womit Kunden ihrebekannten Ansprechpartner behalten. Die Verschmelzung wird mitEintragung in das Handelsregister wirksam.Über Splendid DrinksDie Splendid Drinks Group, die mit der Splendid Drinks AG ihrenSitz in Luxemburg hat, verfügt über zwei Unternehmensbereiche:international vertreibt sie ihre eigenen Marken aus dem Bereichalkoholfreie Erfrischungsgetränke in mehr als 35 Ländern, inDeutschland steht sie für ein Netzwerk aus Getränkefachgroßhändlernund -logistikern, das kontinuierlich ausgebaut wird. ZumLeistungsspektrum gehören neben einem umfassenden Sortiment anGetränken auch Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Tabakwaren fürGastronomie, Hotellerie und Impulsgeschäft. Darüber hinaus werdenverschiedene Leistungsmodule für Gastronomie und Handel angeboten.Weitere Infos unter www.splendid-drinks.com.